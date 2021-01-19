Ceyhun Bozkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ceyhun Bozkurt hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Ceyhun Bozkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ceyhun Bozkurt hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

19.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:21
Ceyhun Bozkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ceyhun Bozkurt hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Sosyal medya ve televizyon programlarında gündeme gelen bir diğer isim Ceyhun Bozkurt vatandaşların merak konusu oldu. Ceyhun Bozkurt'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki Ceyhun Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Bazı TV kanallarına konuk olarak çıkan Ceyhun Bozkurt merak ediliyor. Peki Ceyhun Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

CEYHUN BOZKURT KİMDİR?

Ceyhun Bozkurt 1978 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamladı. Üniversite öğrenimi tüm vaktini gazetecilik mesleğine odaklanma amacıyla kendi isteğiyle yarım bırakmıştır.

Ceyhun Bozkurt doğum tarihi : 14 Haziran 1978

Ceyhun Bozkurt kaç yaşında : 42 yaşında

Ceyhun Bozkurt nereli : Muş

Ceyhun Bozkurt mesleği ne : Gazeteci

Ceyhun Bozkurt, muhabirliğe, üniversite öğrenimi devam ederken 2000 yılında Aydınlık Dergisi'nde başladı. Aydınlık'ta başladıktan kısa bir süre sonra yayın hayatına başlayan Ulusal Kanal'da da televizyon muhabirliğini devam ettirdi.

Akabinde sırasıyla Avrasya Radyo Televizyonu (ART), Yeniçağ Gazetesi, Aydınlık Gazetesi ve Yeni Birlik Gazetesinde haberler ve köşe yazıları yazdı.

Kanal D'de yayını yapılan İsimsizler Dizisi'nin ilk sezonunda Senaryo Danışmanlığı görevini yaptıktan sonra şimdi aylık yayımlanan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Danışmanı Abdülkadir Özkan'ın kurup Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Yörünge Dergisi'nde Dış Haberler Koordinatörlüğü yapmakta ve gündeme ilişkin yazılar kaleme almaktadır.

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