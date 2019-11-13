Ceyhan'da hayat kurtaran önlem

13.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:38

Ceyhan Belediyesi, mobese kameralarının ve yaya geçitlerinin görüş açısını kapatarak kazalara sebebiyet veren ağaçları budamak için çalışma başlattı. 31 merkez ve 82 civar mahallede sürdürülen çalışma ile trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.



Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar, yolların kesişme noktalarında, yaya geçitlerinde ve tren yollarının hemzemin geçitlerinde kazalara neden olan ve bakımı ihmal edilmiş yüzlerce ağacı budamak için Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerini seferber etti. Aydar, "Caddelerimizde, sokaklarımızda geniş çaplı bir çalışma başlattık. Okula giden çocuklarımızın güvenle okullarına gitmesi, sürücülerimizin hatalarını en aza indirgemek, kazaları ve can kayıplarını önlemek için cadde ve sokaklarımızdaki görüş alanını kapatan ağaçları emniyet müdürlüğümüzle iş birliği yaparak tespit ettik. Bu çalışma ile Ceyhan'ın 112 mahallesinde yolları kapatan bütün ağaçlar budanacak" dedi.



Yapılan çalışmaları tek tek yerinde kontrol eden Başkan Aydar, "Biz hiçbir çalışmayı laf olsun diye yapmıyoruz. Yaptığımız çalışmaların hedefine ulaşması bizim için çok önemli. Burada yaptığımız basit bir ağaç budama işi değil. Biz halkımızın can güvenliği için çalışıyoruz. Budaması ihmal edilen ve bir yolun görüş alanını kapatan bir ağaç bir insanın canına mal olabilir. Bu nedenle ekiplerimiz tespit edilen alanlarda itina ile çalışıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA