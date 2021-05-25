Çevrimiçi konuşma Halep'ten yükselen İstanbul sesleri:

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri İstanbul'una odaklanan "Arka Oda Toplantıları" Halepli perküsyon sanatçısı İbrahim Muslimani'yi ağırlıyor.

"İstanbul ve Müzik" Araştırma Programı (İMAP) kapsamında gerçekleştirilecek sunumda, Osmanlı dönemi Halep ve İstanbul musikilerinin etkileşimi, bu diyaloğu körükleyen isimler etrafında masaya yatırılacak. 27 Mayıs'taki çevrimiçi konuşma Zoom Meeting uygulaması üzerinden izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün İstanbul çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla düzenlediği Arka Oda Toplantıları, Suriye'nin unutulmaya yüz tutmuş musiki mirası üzerine arşivleme ve yeniden icra çalışmaları yürüten İbrahim Muslimani'nin katılımı ile devam ediyor. "Halep ve İstanbul Musikilerinin Etkileşimi" başlıklı konuşmada, eski bir Osmanlı vilayeti olan Halep'in zengin kültüründe hala izleri bulunan Türk-Arap musiki sentezi mercek altına alınacak. İki şehrin müziklerinin birbirinden nasıl etkilendiğini inceleyen sunumda, unutulmaya yüz tutmuş eserlerden yola çıkılarak, bu zengin kültürel mirasın genç nesillere nasıl aktarılabileceği tartışılacak.

Halep-İstanbul hattında iki önemli isim

Halepli ve İstanbullu musikişinas ve talebelerin karşılıklı ziyaretleri Osmanlı mecmualarında yer alan ancak günümüzde unutulmuş pek çok söz ve saz eserinin Halep musikisi içerisinde yer bulmasını mümkün kılmıştır. Halep musikisinin en özel türlerinden biri olan muvaşşah da Türk ve Arap musikisinden izler taşıyan bir tür olma özelliği taşır.

İbrahim Muslimani, Halep ve İstanbul musikilerinin etkileşimini mercek altına alacağı sunumda, bu alanın iki büyük ismine değinecek. Bu isimlerden ilki, Halep Mevlevihanesi dervişlerinden Neyzen Ali Derviş (1882–1952). Osmanlı Devleti'nin ilk resmi müzik okulu olan Dârülelhan'da öğrendiği İstanbul musikisini talebelerine aktaran Neyzen Ali Derviş, hoca olarak bulunduğu Halep'te ve farklı dönemlerde ziyaret ettiği Mısır, Irak, Tunus musiki enstitülerinde, İstanbul ve Halep musiki mirasının makam ve usullerini anlatmıştır. Sunumun odağındaki ikinci isim olan, Halepli ünlü bestekar Omar Batş (1885–1950) ise Osmanlı musikisi ile askerlik döneminde tanışmış ve çok etkilenmiştir. Konuşmada, İstanbul musikisinin makam icra üslubu ve usullerinin Halep müziği üzerindeki etkileri bu iki ismin besteleri aracılığıyla irdelenecek.

Kaynak: Bültenler