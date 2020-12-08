Çevrim İçi "Yerelde Basın Buluşmaları"nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
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Çevrim İçi "Yerelde Basın Buluşmaları"nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi

08.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:58
Çevrim İçi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Göç ve Uyum konulu Yerelde Basın Buluşmalarının ikincisi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Göç ve Uyum konulu Yerelde Basın Buluşmalarının ikincisi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Yerel basın çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu'nun yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan basın mensupları ile İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, "5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Geçici koruma statüsünde gelen kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz ve hiçbir sorun çıkmıyor bundan dolayı. Göç İdaremiz de fevkalade başarılı" dedi.

Basının önemine değinen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ise, "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yerel medyamız doğru haberi, doğru ve etik bir şekliyle her zaman ifade etmişlerdir. Yorumu da hür ve bağımsız bir şekilde yaparken göçmenin insan olduğunu hiçbir zaman unutmamışlardır" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna ise, "Objektif veriler üzerinden değil de kamuoyu algısı paralelinde araştırma yapmadan sürdürülen habercilik sosyal sorunlara zemin hazırlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri" konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu da, "Basın, hepimizin gerçek ses ve idaresidir. Bir nevi yerel medya ile basın, göç ve uyumun gören gözü ve duyan kulağıdır" dedi.

Program kapsamında ayrıca, Göç Uzmanları tarafından Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi, Göç Terminolojisi, YİMER 157'nin Sunduğu Hizmetlere yönelik sunumlar yapıldı. Basınla İlişkiler Grup Başkanlığınca ise "Basına Bakış" sunumu gerçekleştirildi.

"Uyum Yerelde Başlar" sloganı ile yola çıkan Yerelde Basın Buluşmalarının üçüncüsü Karadeniz Bölgesi özelinde gerçekleştirilecek. - ANKARA

Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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