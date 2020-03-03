Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor
Çin'den dünyaya yayılan ve Avrupa'yı da çevreleyen koronavirüs, henüz Türkiye'ye uğramadı. Uzmanlar, virüsten korunmanın en etkin yolunun hijyen olduğunu belirtirken, 2015 yılında Avrupa genelinde yapılan hijyen araştırması, Türkiye'nin çarpıcı farkını ortaya koydu.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınır komşularımızın tamamında görüldü ancak Türkiye'ye henüz giriş yapmadı.
Kovid-19 binlerce ölümle dünyayı kasıp kavururken, uzmanlar virüsten korunmanın en basit ve etkili yönteminin hijyen olduğunu belirtiyor. Özellikle el yıkama alışkanlıklarının virüsü engellemede önemli olduğu vurgulanırken, 2015 yılında yapılan araştırma ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Avrupa'da el yıkama alışkanlığı yüzde 50 seviyesindeyken, Türkiye ise el temizliğine önem veren ülkeler arasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.
Başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi salgın nedeniyle kayıplar verirken, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve İsviçre'deki vakaların neredeyse tümünün Kovid-19'un Avrupa'daki başkenti İtalya'yı ziyaret etmiş olması dikkat çekiyor.
EN ÖNEMLİ HUSUS HİJYEN
Uzmanlar, virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğunu ve en basit ve etkili tedbirin ise elleri yıkamak olduğunu vurguluyor. Avrupa Kovid-19 ile en büyük savaşlarından birini verirken data gazeteciğinin ulaştığı sonuç ise çok çarpıcı.
2015 yılında yapılan bir anketse bu soruya verilerle cevap vermiş görünüyor. Statista'nın araştırmasına göre Avrupa'nın bir çok kentinde tuvalet çıkışlarında insanların ellerini yıkamadığını görmek oldukça mümkün.
EN AZ HOLLANDALILAR VE İTALYANLAR EL YIKIYOR
Ankete göre tuvaletten sonra ellerini en az yıkayanlar Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile Kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.
TÜRKİYE HİJYENDE İKİNCİ SIRADA
Tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığının en yoğun görüldüğü ülke ise yüzde 96 oranla Bosna Hersek.
El yıkama alışkanlığının en yaygın görüldüğü ikinci ülke ise yüzde 94 oranla Türkiye. Bu iki ülkede de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmaması ise dikkat çekiyor.
Yine Statista'nın Kovid-19'un Avrupa'daki ilerleyişine baktığımızda hijyen alışkanlıklarıyla Kovid-19 yayılması arasında bir paralellik de açıkça görülebiliyor.
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Haber Videosu: Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor
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ABDEST YUZUNDEN GELMESEYDI IRANA GELMEZDI BENCE SAKLANIYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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GÜNDE BEŞ WAKİT NAMAZ KILANLAR BU SİTEDE NE İŞİNİZ WAR İKİ HABERDEN BİRİ DEKOLTELİLERİ GÖSTERİYOR . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yoo ben ellerimi banyodan banyoya yıkarımCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Uzak Doğu ve Avrupa özellikle İtalya''nın mimlenmesinden, bu sezon Türkiye turist patlaması yaşayabilir, elbette onların sıkıntısından faydalanma düşüncesi güzel değil, sadece gerçeği belirtiyorum, ülkemize bu yıl en az 50 milyon turist geleceğini tahmin ediyorum ancak virüsüde getirme riski var, o yüzden ülkemize gelen turistlerden virüsle ilgili sağlık raporu istenmelidir, Turizm Bakanlığı hemen şimdiden çalışmalar yapıp, gelecek ülke vatandaşları bilgilendirmeli, gurbetçiler de dahil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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1400 yıl önce gelmiş dinin güzelliklerini hâlâ yaşıyoruz abdest gibi bir nimet ve sonuç ortada ayrıca yemekten önce ve sonra peygamber efendimiz elleri yıkaması bizim de bu şekilde örnek almamızında sağlık konusunda büyük etkisi varCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Günde 5 vakit Abdest her türlü hijyeni sağlar. . . Güzel alınmış bir eğitim her türlü hijyeni sağlar. . .Cevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
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Temizlik imandandır. Günde beş defa abdest al, Allah''ın izni il temiz kal.Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
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BAKIN BURAYA YAZIYORM. BU İŞİN SONUNDA KLOZET KULLANIMI TOPLU ALANALRDA YASAKLANACAK. . ÇOK PİS BİR UYGULAMA. AŞIRI PİSCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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klozete oturmadan kagit koy ozaman1 Yayından Kaldır
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Yavaş yavaş o da düzeliyor, mesela benzin istasyonlarının çoğu gayet temiz.Yayından Kaldır