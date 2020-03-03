: Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor

03.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:40

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınır komşularımızın tamamında görüldü ancak Türkiye'ye henüz giriş yapmadı.

Kovid-19 binlerce ölümle dünyayı kasıp kavururken, uzmanlar virüsten korunmanın en basit ve etkili yönteminin hijyen olduğunu belirtiyor. Özellikle el yıkama alışkanlıklarının virüsü engellemede önemli olduğu vurgulanırken, 2015 yılında yapılan araştırma ise çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Avrupa'da el yıkama alışkanlığı yüzde 50 seviyesindeyken, Türkiye ise el temizliğine önem veren ülkeler arasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.

Başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi salgın nedeniyle kayıplar verirken, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan ve İsviçre'deki vakaların neredeyse tümünün Kovid-19'un Avrupa'daki başkenti İtalya'yı ziyaret etmiş olması dikkat çekiyor.

Avrupa'da Kovid-19 haritası

EN ÖNEMLİ HUSUS HİJYEN

Uzmanlar, virüsten korunmak için en önemli konunun hijyen olduğunu ve en basit ve etkili tedbirin ise elleri yıkamak olduğunu vurguluyor. Avrupa Kovid-19 ile en büyük savaşlarından birini verirken data gazeteciğinin ulaştığı sonuç ise çok çarpıcı.

2015 yılında yapılan bir anketse bu soruya verilerle cevap vermiş görünüyor. Statista'nın araştırmasına göre Avrupa'nın bir çok kentinde tuvalet çıkışlarında insanların ellerini yıkamadığını görmek oldukça mümkün.

2015 yılında yapılan hijyen araştırması: Türkiye ikinci sırada

EN AZ HOLLANDALILAR VE İTALYANLAR EL YIKIYOR

Ankete göre tuvaletten sonra ellerini en az yıkayanlar Hollandalılar. Hollandalıların sadece yüzde 50'si tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkıyor. Bu oranı yüzde 57 ile Kovid-19'un Avrupa'daki merkez üssü İtalya takip ediyor.

TÜRKİYE HİJYENDE İKİNCİ SIRADA

Tuvaletten sonra ellerini yıkama alışkanlığının en yoğun görüldüğü ülke ise yüzde 96 oranla Bosna Hersek.

El yıkama alışkanlığının en yaygın görüldüğü ikinci ülke ise yüzde 94 oranla Türkiye. Bu iki ülkede de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmaması ise dikkat çekiyor.

Yine Statista'nın Kovid-19'un Avrupa'daki ilerleyişine baktığımızda hijyen alışkanlıklarıyla Kovid-19 yayılması arasında bir paralellik de açıkça görülebiliyor.

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