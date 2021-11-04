Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala 2 katlı evinde çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, yalnız yaşadığı Trabzon'un Sürmene ilçesi Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde 23 Ekim'de yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi, Erhan'ın da tabloları küle döndü.

Bu arada, savcılığın yangınla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.