Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar
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Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, Standard Chartered bankasının tabela ve dış yüzeyini boyadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, Standard Chartered bankasının tabela ve dış yüzeyini boyadı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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