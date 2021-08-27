Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri banka binasını boyadılar
İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, Standard Chartered bankasının tabela ve dış yüzeyini boyadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" çevreci grubu üyeleri, Standard Chartered bankasının tabela ve dış yüzeyini boyadı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı