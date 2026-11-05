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Zonguldak Çaycuma'da yüzlerce turna göç yolculuğunda görsel şölen sundu

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Zonguldak Çaycuma'da yüzlerce turna göç yolculuğunda görsel şölen sundu Haber Videosunu İzle
Zonguldak Çaycuma'da yüzlerce turna göç yolculuğunda görsel şölen sundu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde göç yolculuğunu sürdüren çok sayıda turna, gökyüzünde dev sürüler oluşturarak geçti. Yüzlerce kuşun uyum içindeki uçuşu vatandaşların ilgisini çekti ve renkli görüntüler oluşturdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde göç yolculuğunu sürdüren çok sayıda turna, gökyüzünde oluşturdukları dev sürülerle görsel şölen sundu. Kuşların uyum içerisinde gerçekleştirdiği uçuş, vatandaşların ilgisini çekti.

Mevsimsel göçlerini sürdüren turnalar, Çaycuma semalarından kalabalık sürüler halinde geçti. Gökyüzünün geniş bir bölümünü kaplayan yüzlerce kuş, zaman zaman farklı uçuş düzenleri oluşturarak ilerledi. Birbirleriyle uyumlu hareket eden turnaların gökyüzündeki yolculuğu, ilçede dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Sürüler halinde ilerleyen turnalar, bir süre ilçenin farklı noktalarından izlenebildi. Gökyüzünde peş peşe beliren kuş grupları, uzun süre boyunca göç yolculuklarını sürdürdü. Turnaların toplu halde gerçekleştirdiği uçuş, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Göçmen kuşların Çaycuma üzerinden geçişi vatandaşların da ilgisini çekerken, turnalar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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