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Yurt genelinde sağanak ve sıcaklıklar

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Kuzey ve Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağış beklenirken, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış öngörülüyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, rüzgar Marmara batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli esecek.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 34

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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