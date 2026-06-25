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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak yağışlı geçeceğini, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacağını açıkladı.

Ülke genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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