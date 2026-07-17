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Yurtta hava durumu

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Kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.

Ülke genelinde kuzey kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz (Bolu) Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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