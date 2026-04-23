Yüksekova'da toprak kayması: Pizok yolu 18 gündür kapalı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından Pizok konutlarına ulaşım sağlayan ve heyelan meydana gelen yolda 18 gündür trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yüksekova ilçesinde devam eden şiddetli yağışlar, Pizok konutları yolunda toprak kaymasına neden oldu. 18 gün önce dağdan kopan çamur yığınlarının yola inmesiyle İpekyolu istikametine giden şerit tamamen trafiğe kapandı. İlçede yağışların devam etmesiyle beraber aynı noktada toprak hareketliliği sürerken, yolun 18 gündür tek şeridinin kapalı olması ulaşımda aksamalara neden oluyor. Geliş ve gidişlerin tek şeritten sağlandığı yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bölge sakinleri, tek şeritli trafiğin özellikle yağışlı havalarda büyük risk taşıdığını vurgulayarak, "Toprak kayması nedeniyle yolun yarısı çamurla kaplı. 18 gündür tek şeridi kullanıyoruz ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Bir facia yaşanmadan yolun tamamen temizlenmesini ve trafiğin normale dönmesini istiyoruz" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
