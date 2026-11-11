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Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde üç noktaya 600 fidan dikildi

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Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde üç noktaya 600 fidan dikildi Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde üç noktaya 600 fidan dikildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında üç ayrı noktada yaklaşık 600 fidan dikildi. Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen etkinlikte fidanların 300'ünün meyve, kalanının sedir olduğu belirtildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında üç ayrı noktada düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 600 fidan dikildi.

Yüksekova Kaymakamlığının öncülüğünde düzenlenen programda; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve aile destek merkezi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Kaymakam Volkan Hülür'ün katıldığı programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde her yıl düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yüksekova'da da fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Üç farklı noktada yaklaşık 600 fidan diktiklerini belirten İnan, "Fidanların 300'ü meyve fidanı, diğerleri ise sedir fidanı. Etkinliğe destek veren Kaymakamımız Volkan Hülür'e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Orman Şefliğimize ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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