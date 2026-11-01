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Yüksekova'da Cilo Dağı'nın zirvesi karla kaplanırken eteklerinde sonbahar yaşanıyor

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Yüksekova'da Cilo Dağı'nın zirvesi karla kaplanırken eteklerinde sonbahar yaşanıyor Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da Cilo Dağı'nın zirvesi karla kaplanırken eteklerinde sonbahar yaşanıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplanırken eteklerinde sonbahar yaşanıyor. Ovada otlayan büyükbaş hayvanlar, kar ve sonbahar tonlarının aynı karede görülmesiyle renkli görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı anda iki mevsim birden yaşanırken, ovada otlayan büyükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

İlçede son haftalarda hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkili olmasıyla 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri beyaza büründü. Dağların yüksek kesimleri karla kaplanırken, eteklerinde sonbahar mevsiminin tüm tonlarının yaşanması güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Yöre sakinlerinden İshak Duru, doğanın Yüksekova'da eşsiz bir uyum sunduğunu belirterek, "Dağlara kar yağarken, yaylada sonbaharı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ineklerimizi otlatıyoruz. Burada iki mevsimi, hatta bazen dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Dağlara kış gelip kar yağarken, burada sonbaharın en güzel günlerini yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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