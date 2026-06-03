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Keneye karşı uyarırken bile üzerinde kene gezdi

Keneye karşı uyarırken bile üzerinde kene gezdi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, havaların ısınmasıyla kenelerin erken ve yoğun görüldüğünü belirterek vatandaşları ve besicileri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı uyardı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası'nda uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin sıkça görülmeye başladığına dikkat çekti. Atıl, vatandaşları ve besicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının normallerin üzerine çıkmasıyla birlikte, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riski bölgede yeniden gündeme geldi. Sorgun'un Araplı Kasabası'nda geçimini hayvancılıkla sağlayan Lokman Atıl, bu yıl kenelerin önceki yıllara göre daha erken ve daha yoğun bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Özellikle meralarda, otlak alanlarda ve ahırlarda kene vakalarına sıkça rastladıklarını belirten Atıl, hem üreticilerin hem de doğaya çıkan vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Lokman Atıl, "Kimse 'Bana bir şey olmaz' demesin. Lütfen dikkat. Büyükşehirlerden Anadolu'ya gelen, bayram tatiline gelen ailelerin tatil süresi bitti. Belki üzerlerini kontrol dahi etmediler. Yozgat, Sivas, Tokat, Erzurum gibi kenenin yoğun olduğu yerlerde bayram tatiline gelen ailelerin çocuklarının ve kendi üzerini kontrol etsin. Biz bir yere yemek yemeye otursak sürekli kendimizi kontrol ediyoruz. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Kameraya çeken arkadaş fark etmese, giydiğim pantolon beyaz olmasa şu an üzerimde gezen kenenin farkına varamayacaktık. Mustafa Kılıç arkadaşımla birlikte 5-6 yıldır çobanlık yapıyoruz. Keneler hakkında sosyal medyada olsun, ulusal yayında olsun haber yaptık. Bayramda mantara gelen arkadaşlar oluyor. Pikniğe çıkan arkadaşlar oluyor. Uzmanların söylemlerine kulak versinler. Kene ne yana kaçsak o yana geliyor. Sanki Allah tarafından kenelerde radar varmışçasına ısıya doğru takip ettiğini gözlemledik" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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