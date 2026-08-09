Yozgat'ta Tarım Araçları Trafik Kazalarına Neden Oluyor

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta tarım alanlarındaki hummalı çalışmalar devam ederken traktör, biçerdöver gibi tarım makinaları trafiğin zaman zaman aksamasına ve kazalara neden oluyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı köy yolları ve şehirlerarası güzergahlarda denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, özellikle sabahın erken saatleri ile akşam saatlerinde seyahat eden sürücülerin traktör ve konvoy halinde hareket eden biçerdöverlere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Doğu Anadolu bölgesini batı illerine, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan kara yollarının kesiştiği Yozgat'ta, tarımsal faaliyetler de bu karayollarının geçtiği kesimlerde yürütülüyor. Tarla yolundan aniden karayoluna çıkan veya birden fazla römork bağlı, mibzer, patoz, saman balya makinası gibi tarım aletlerinin bağlı olduğu traktörler, konvoy halinde veya ön tablası takılı halde karayoluna çıkan biçerdöverler tehlikeye yol açıyor.

Karayollarında hasat ve tarım sezonunda artan traktör, römork, biçerdöver gibi tarım makineleri için can ve mal güvenliği açısından reflektör, tepe lambası, uygun yükleme ve gece sürüş yasaklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan trafik ekipler, hasat yapılan alanlarda da çiftçi ve tarım makinası kullananları bilgilendirip, uyarılarda bulunuyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Yozgat'ta, Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgelerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunda traktör ile otobüs kavşakta çarpışması sonucunda maddi hasar oluşmuştu. 6 Ağustos Perşembe günü yaşanan kazada Yozgat-Ankara arası Köseyusuflu köyü kavşağında Yusuf G. idaresindeki 34 MPR 023 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki 66 DR 037 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı, traktör römorku yan yattı, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı