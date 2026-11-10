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Yozgat kent merkezinde mevsimin ilk karı etkili oldu, hava -1 dereceyi gösterdi

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Yozgat kent merkezinde mevsimin ilk karı etkili oldu, hava -1 dereceyi gösterdi Haber Videosunu İzle
Yozgat kent merkezinde mevsimin ilk karı etkili oldu, hava -1 dereceyi gösterdi
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Yozgat kent merkezinde mevsimin ilk karı, sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk havanın ardından yağdı; hava sıcaklığı -1 dereceyi gösterdi. Kar yağışı cadde, sokak ve çatılarda görülürken vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.

Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının -1 dereceyi gösterdiği kent merkezinde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Yozgat kent merkezinde etkili olan mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Kent sakinlerinden Yahya Nemli "Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat'a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.

Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar yağışı, kentte kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hissedilen soğuk hava ve kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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