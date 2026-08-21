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Yeni OSB’deki Çobanyatağı Deresi ıslah ediliyor

Yeni OSB’deki Çobanyatağı Deresi ıslah ediliyor
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Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında bulunan Çobanyatağı Deresi’nde taşkın riskini azaltmaya yönelik ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) alanında bulunan Çobanyatağı Deresi'nde taşkın riskini azaltmaya yönelik ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamanın yaygınlaştırılması, tarım arazilerinden daha yüksek verim alınması, güvenli içme suyunun temini ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan Yeni OSB'de bulunan Çobanyatağı Deresi'nde taşkın riskini azaltmaya yönelik dere ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında dere yatağının sağ ve sol sahilinde toplam 2 bin 355 metre uzunluğunda taş tahkimatı yapılması hedefleniyor. Çalışmalarda sağ sahilde 750 metre, sol sahilde ise 890 metre taş tahkimatı tamamlandı. Sahadaki çalışmalar, 7 paletli ekskavatör, 1 kanal kazıcı, 1 dozer ve 5 kamyonla yürütülüyor.

Çalışmalarla birlikte Çobanyatağı Deresi'nin taşkın riskinin azaltılması, dere yatağının daha güvenli hale getirilmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor. DSİ ekipleri, proje kapsamındaki imalatların tamamlanması için çalışmalarını sahada aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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