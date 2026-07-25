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Vicdanı yaralı karaleyleği hayata bağladı

Vicdanı yaralı karaleyleği hayata bağladı
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Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde yaşayan Esma Bıçak, arazide yaralı halde bulduğu nesli tehlike altındaki karaleyleği evine götürerek ilk müdahaleyi yaptı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi'nde yaşayan Esma Bıçak, arazide yaralı halde bulduğu nesli tehlike altındaki karaleyleği evine götürerek ilk müdahaleyi yaptı. Tedavi altına alınan karaleyleğin iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi'nde yaşayan Esma Bıçak'ın yaralı halde bulduğu karaleyleğe gösterdiği duyarlılık takdir topladı. Sabahın erken saatlerinde eşeğiyle birlikte Latmos (Beşparmak) Dağları'ndaki arazilerine giderek hayvanlarını kontrol eden Esma Bıçak, yol kenarında hareketsiz halde yatan büyük siyah bir kuş fark etti. İlk etapta kuşun uçacağını düşünen Bıçak, dönüş yolunda aynı yerde hareketsiz yattığını görünce durumdan şüphelendi. Yanına gittiğinde kendisini gagasıyla savunmaya çalışan kuşu dikkatlice kucağına alan Bıçak, evine götürerek bacağındaki yaraya sargı beziyle ilk müdahaleyi yaptı. Su ve yem vermesine rağmen kuşun beslenmediği öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, yaralı kuşun Latmos Dağları'ndaki kayalıklarda yuvalayan nesli tehlike altındaki karaleylek yavrularından uçmaya yeni başlamış genç bir birey olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde karaleyleğin ayağında hafif yara, kanadında ise travma tespit edilirken, ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Yaralanmanın düşme ya da araç çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

EKODOSD ekipleri tarafından ilk bakımı yapılan karaleylek su içirilip tavuk ciğeriyle beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuşun tedavisinin Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapılacağı, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden yuvasının bulunduğu Latmos Dağları'ndaki doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Öte yandan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Esma Bıçak'ın yıllardır ağır engelli eşine bakarken bir yandan da hayvancılıkla uğraşmasına rağmen yaralı karaleyleği terk etmeyerek örnek bir davranış sergilediğini belirtip, karaleyleklerin sağlıklı orman ve sulak alan ekosistemlerinin önemli göstergelerinden biri olduğu vurguladı. Sürücü, vatandaşların yaban hayatına yönelik duyarlılığının doğal yaşamın korunmasında büyük önem taşıdığı ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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