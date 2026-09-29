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Vatandaşlar, Erzincan'da ağaca çıkan yavru kediyi yaş mamayla aşağı indirdi

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Vatandaşlar, Erzincan'da ağaca çıkan yavru kediyi yaş mamayla aşağı indirdi
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Erzincan'da korkarak ağaca çıkan ve aşağı inemeyen yavru kedi, vatandaşların getirdiği yaş mamayla ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Mamayı koklayan yavru kedi, vatandaşların çabaları sonucu aşağı indi ve yaş mamayla karnını doyurdu.

Erzincan'da korkarak ağaca çıkan ve aşağı inemeyen yavru Kedi, vatandaşların getirdiği yaş mamayla ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Merkezde cadde kenarındaki kaldırımda bulunan ağacın üzerinde miyavlayan yavru Kedi, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.

Korkarak ağaca çıktığı belirtilen yavru kedinin aşağı inemediğini gören vatandaşlar, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir süre aşağı inmeye direnen yavru kedi için yaş mama getirildi. Mamayı koklayan kedi, vatandaşların çabaları sonucu bulunduğu yerden aşağı indi.

Yavru kedinin yaş mamayla karnını doyurması, kurtarma çalışmasına katılan vatandaşları da mutlu etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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