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Bitlis'te Van Gölü için farkındalık yürüyüşü

Bitlis'te Van Gölü için farkındalık yürüyüşü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nün korunması ve çevresel sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 50 kişilik grup, Atatürk Dağı'na 7 saatlik doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar, gölün ekolojik önemini vurgulayarak pankartlarla farkındalık oluşturdu.

Van Gölü'nün korunmasına ve çevresel sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Tatvan'daki Atatürk Dağı'na yürüyüş gerçekleştirerek gölün ekolojik önemine vurgu yaptı. Sabah saatlerinde bir araya gelen doğaseverler ve çevre gönüllüleri, yürüyüş boyunca Van Gölü'nün karşı karşıya olduğu çevresel tehditlere dikkat çeken pankartlar taşıdı. Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşün ardından Atatürk Dağı zirvesine ulaşarak açıklama yapan grup üyeleri "Van Gölü sadece bölgenin değil, ülkemizin en önemli doğal değerlerinden biridir. Bu eşsiz mirasın korunması için toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak istiyoruz" dediler.

Etkinlik boyunca katılımcılar Van Gölü manzarası eşliğinde çeşitli fotoğraflar çekerek sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyasına destek verdi. Yürüyüş, çevrenin korunmasına yönelik mesajların verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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