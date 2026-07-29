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Van Gölü Havzası’nda su seviyeleri yağışlarla yükseldi

Van Gölü Havzası’nda su seviyeleri yağışlarla yükseldi
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2026 yılındaki yoğun kar ve yağmur yağışlarının Van Gölü Havzası’nda su seviyelerini yükselttiğini söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2026 yılındaki yoğun kar ve yağmur yağışlarının Van Gölü Havzası'nda su seviyelerini yükselttiğini söyledi.

Van Gölü Havzası'nda son yıllarda etkisini gösteren kuraklık, 2026 yılında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen kar ve yağmur yağışlarıyla yerini toparlanma sürecine bıraktı. Kış ve ilkbahar boyunca etkili olan yağışlar sayesinde göl ve sulak alanlarda su seviyeleri yükselirken, kuruyan göller yeniden su tuttu. Uzmanlar, yağışların sadece bugünü değil, gelecek yılları da etkileyecek önemli kazanımlar sağladığını belirtirken, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Yağışların nimetlerini hep birlikte yaşıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası'nın kapalı bir havza olması nedeniyle yağış rejiminin büyük önem taşıdığını söyledi. 2020-2025 yılları arasında yağışın az, yaz aylarının ise kurak geçtiğini hatırlatan Alaeddinoğlu, "Ancak 2025 yılının sonunda, aralık ayıyla birlikte başlayan yağışlı dönem, geçmiş yıllardan farklı bir seyir izledi. Kış aylarında da önemli miktarda yağış aldık ve bu yağışların büyük bölümü kar şeklinde gerçekleşti. Kar yağışı havza açısından büyük önem taşıyor. Çünkü karın önemli bir kısmı toprağa sızarak yer altı su sistemlerini besliyor, toprağın nemli kalmasını sağlıyor. Bu da havzadaki doğal döngü açısından çok değerli. Akarsularımız yalnızca yağmur ve eriyen kar sularıyla değil, aynı zamanda yer altı su sistemleri ve kaynak sularıyla da besleniyor. Bu sayede yaz boyunca akışlarını sürdürebiliyorlar. 2026 yılında bunun olumlu etkilerini açıkça görüyoruz. Haziran ayına, hatta haziran başına kadar devam eden yağışlı dönem sayesinde geçmiş yıllarda alışık olmadığımız ölçüde ciddi yağış aldık. Bu yağışların önemli bir kısmı da kar şeklindeydi. Bugün bunun nimetlerini hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

"Göllerimizin su seviyelerinde belirgin bir iyileşme yaşandı"

2026 yılında yağışların olumlu etkilerinin açıkça görüldüğünü dile getiren Alaeddinoğlu, "Yağışın yetersiz olduğu yıllarda havza ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. 2026 yılı yağışları, yılın daha sağlıklı geçirilmesini sağladı ve bölgeye önemli katkılar sundu. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların ihtiyaç duyduğu su büyük ölçüde karşılandı. Bunun yanında havza, özellikle sulak alanlar bakımından oldukça zengin bir ekosisteme sahip. Başta Van Gölü olmak üzere birçok gölümüz bulunuyor. Yağış yetersizliği nedeniyle geçmişte kuruyan göllerin büyük bölümü bu yıl yeniden su tuttu ve ekolojik yaşam canlandı. Diğer göllerimizin su seviyelerinde de belirgin bir iyileşme yaşandı" diye konuştu.

"Havzaya düşen suyu doğru yönetmemiz gerekiyor"

2026 yılı yağışlarının zamanlama açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alaeddinoğlu, yaz mevsiminde yüksek sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisini artırdığına vurgu yaparak, "Şunu da unutmamak gerekiyor; 2026 yılı yağışları zamanlama açısından da büyük önem taşıdı. Çünkü bu yaz, yalnızca Türkiye ve havzamızda değil, dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi çok sıcak ve kurak günler yaşıyoruz. Sıcaklıkların ve buna bağlı olarak buharlaşmanın ciddi şekilde arttığı bir dönemden geçiyoruz. Eğer kış ve ilkbahar döneminde bu yağışları almamış olsaydık, bugün çok daha ciddi sorunlarla mücadele ediyor olacaktık. Bu nedenle yağışlar havza açısından son derece değerli. Ancak önümüzdeki yıllarda aynı miktarda yağış alacağımıza dair elimizde herhangi bir garanti ya da bulgu yok. Aksine, üst üste kurak yıllar yaşayabiliriz. Sıcaklıklar artabilir, sıcak hava dalgalarının sayısı çoğalabilir ve bu eğilim önümüzdeki süreçte devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle havzaya düşen suyu doğru yönetmemiz gerekiyor. Artık sürdürülebilir bir havza yönetim modeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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