Van Erciş'te şiddetli yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü

Van Erciş'te şiddetli yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Erciş ilçesinde meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken bazı yollar göle döndü, şimşeklerin eşlik ettiği yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin uyarıları sonrası Erciş'te akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar göle döndü. Şimşeklerin de eşlik ettiği sağanak yağış bir süre sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı