Van'da Şimşekli Gece Görsel Şölene Dönüştü

Van'da dün gece etkili olan yağışla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken ortaya görsel şölen çıktı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Yağışın yanı sıra gökyüzünde etkili olan şimşekler, karanlık geceyi aydınlattı. Van semalarında art arda çakan şimşekler, kent silüeti ve Van Gölü manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Geceyi fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, şimşeklerin oluşturduğu görsel şöleni görüntüledi. Yağmurla birlikte gökyüzünde yaşanan hareketlilik, Van'da gecenin farklı bir atmosferde geçmesine neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı