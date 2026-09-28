Van'da Hasat Dolunayı, Van Gölü üzerinde görsel şölen oluşturdu

Van'da Hasat Dolunayı, Van Gölü üzerinde görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hasat Dolunayı, Van'da gece saatlerinde gökyüzünde yükselerek Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Sonbaharın gelişiyle geceyi aydınlatan dolunay, fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntüler sundu.
Van'da sonbaharın gelişini müjdeleyen "Hasat Dolunayı", kentin eşsiz coğrafyasıyla birleşerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Van'da gece saatlerinde gökyüzünde yükselen Hasat Dolunayı, kentin eşsiz doğal güzellikleriyle birleşerek görsel şölen oluşturdu. Van Gölü üzerinde kendini gösteren dolunay, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı. Sonbaharın gelişiyle birlikte gökyüzünde kendini gösteren dolunay geceyi aydınlatırken fotoğraf tutkunlarına da eşsiz görüntüler sundu. Van semalarında bir süre gözlenen Hasat Dolunayı, gecenin en dikkat çekici görüntülerinden biri oldu.