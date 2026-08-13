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Adana'da 283 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Adana'da 283 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Fethullah B., ifadesinde hapların kendisine ait olmadığını söyledi ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli Fethullah B. (37) gözaltına alındı. İfadesinde, "Haplar bana ait değil, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" diyen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada karton kutu içerisine gizlenmiş 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Fethullah B. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah B.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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