Karla mücadelede kritik nokta: Bahçesaray yolundaki kar tüneline ulaşıldı

Van'ın zorlu kış şartları nedeniyle 5 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda Karayolları ekipleri kar tüneline ulaştı. Metrelerce kar yığınlarıyla mücadele sürerken, bölge halkı bayram öncesi yolun açılmasını bekliyor.

Van'ın zorlu coğrafyası ve ağır kış şartları nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda yürütülen hummalı çalışmalar devam ediyor. Karayolları ekiplerinin akşam geç saatlere kadar yaptıkları çalışmalarında kritik nokta olan kar tüneline ulaşıldı.

Van'ın zorlu kış şartları nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı bulunan Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizlemek için yoğun mesai harcarken, çalışmalar kapsamında yol üzerindeki kar tüneline de ulaşıldı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren sert kış şartları nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle akşam geç saatlere kadar çalışma yürütüyor. Yer yer çığ riski bulunan güzergahta büyük bir dikkatle ilerleyen ekipler, dev kar yığınlarını temizleyerek yolu güvenli hale getirmeye çalışıyor. Çalışmaların en zorlu noktalarından biri olan kar tüneline ulaşılmasıyla birlikte ekiplerin hummalı mücadelesi devam ediyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 metreyi bulduğu yolda, iş makineleri adeta karla savaş veriyor.

"Metrelerce kara karşı yoğun mücadele"

Kış aylarında çığ tehlikesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle can güvenliği gerekçesiyle kapatılan Bahçesaray yolunda, havaların ısınmasıyla birlikte başlatılan yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yer yer iş makinelerinin boyunu aşan, metrelerce yükseklikteki sertleşmiş kar kütlelerine karşı adeta savaş açan ekipler, büyük bir titizlik ve kararlılıkla ilerliyor.

İl dışındaki Bahçesaraylıların gözü yolda: "Bayramdan önce açılacak mı?"

Van'ın Bahçesaray ilçesini kent merkezine bağlayan ve kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Kurban Bayramı öncesi açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Özellikle il dışında yaşayan Bahçesaraylı vatandaşlar, bayramda memleketlerine gelebilmek için yol çalışmalarını yakından takip ediyor. Yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkisini sürdüren kar kütleleri nedeniyle ekipler bölgede zorlu bir çalışma yürütüyor. Yer yer 3 ila 5 metreyi bulan kar tabakaları iş makineleriyle temizlenirken yol açma çalışmalarını güçleştiriyor. Bayram tatilini aileleriyle geçirmek isteyen Bahçesaraylılar ise yolun bir an önce ulaşıma açılmasını bekliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
