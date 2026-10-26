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Uşak'ta kantin çalışanlarına gıda güvenilirliği ve hijyen eğitimi verildi

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Uşak'ta kantin çalışanlarına gıda güvenilirliği ve hijyen eğitimi verildi
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okul kantini işletmecileri ve çalışanlarına hijyen ve gıda güvenilirliği eğitimi düzenledi. Eğitimle okul kantinlerinde hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve gıda kaynaklı risklerin önlenmesi hedeflendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından okul kantini işletmecileri ve çalışanlarına yönelik hijyen ve gıda güvenilirliği eğitimi düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilerin sağlığının korunması ve okul kantinlerinde güvenilir gıda sunulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, kantin işletmecileri ve çalışanlarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında düzenlenen eğitimde kişisel hijyen, gıda güvenilirliği, temizlik ve sanitasyon, gıdaların uygun şartlarda muhafazası ve çapraz bulaşmanın önlenmesi konuları ele alındı.

Eğitimle okul kantinlerindeki hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve gıda kaynaklı risklerin önlenmesi hedeflenirken, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin önemine dikkat çekildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerini sürdüreliceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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