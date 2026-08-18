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Uşak'ta Göğem Göleti'ne 433 Bin Pullu Sazan Yavrusu Bırakıldı

Uşak'ta Göğem Göleti'ne 433 Bin Pullu Sazan Yavrusu Bırakıldı
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Uşak’ta su ürünleri kaynaklarının korunması, balık popülasyonunun desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Göğem Göleti’ne pullu sazan yavruları bırakıldı.

Uşak'ta su ürünleri kaynaklarının korunması, balık popülasyonunun desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Göğem Göleti'ne pullu sazan yavruları bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında düzenlenen programa katılan Vali Serdar Kartal, beraberindeki protokol üyeleriyle pullu sazan yavrularını Göğem Göleti'ne bıraktı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve mevcut balık popülasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan proje kapsamında Uşak genelindeki 19 gölette balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde toplam 433 bin pullu sazan yavrusu kentteki su kaynaklarıyla buluşturuldu.

Balıklandırma çalışmalarının, iç sulardaki doğal yaşamın desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ürünleri varlığının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı belirtildi. Göletlere bırakılan yavru balıkların doğal ortama uyum sağlayarak su ürünleri popülasyonunun devamlılığına katkı sunması hedefleniyor.

Programın ardından Vali Kartal, Zafer Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Tabiat parkında yürütülen çalışmalar ve bölgenin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kartal, doğal alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Programa Vali Serdar Kartal'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hüseyin Tekin ile Göğem Köyü Muhtarı Hüseyin Bayraktutan katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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