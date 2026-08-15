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Tuz Gölü'nde gün batımı renk şöleni

Tuz Gölü'nde gün batımı renk şöleni
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Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarındaki Tuz Gölü, gün batımında ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor. Renk şöleni dronla görüntülenirken, yerli ve yabancı turistler tuzlu suda yürüyüş yaparak bu eşsiz deneyimi cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Ziyaretçiler, Tuz Gölü'nün mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirtti.

Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımında ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor.

Gün batımı sırasında göl üzerinde oluşan renk şöleni dron ile havadan görüntülenirken, ziyaretçiler de manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tuz Gölü'nde ziyaretçiler tuzlu suda yürüyüş yaparken, Tuz Gölü'nün mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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