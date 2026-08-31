Haberler

Turna Avına Çıktılar, 13 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakaladılar

Turna Avına Çıktılar, 13 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakaladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti'nde turna avına çıkan Ali Türkay ve Engin Sekmen adlı sportif balıkçılar, oltalarına takılan 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığını yaklaşık 15 dakikalık mücadelenin ardından kıyıya çıkardı. İkili, yaşadıkları heyecanı 'Nasip edene şükürler olsun' sözleriyle ifade etti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Gölbaşı'nda turna avına çıkan sportif balıkçılar Ali Türkay ve Engin Sekmen, oltalarına gelen güçlü vuruşla büyük şaşkınlık yaşadı. Turna beklerken oltaya takılan 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, yaklaşık 15 dakikalık mücadelenin ardından kıyıya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gölbaşı Göleti'ne turna avı için gelen Ali Türkay ve Engin Sekmen, spin olta ve silikon sahte yemle avlanmaya başladı. Bir süre sonra oltaya gelen güçlü vuruş üzerine büyük bir balıkla mücadele etmeye başlayan ikili, ilk etapta bunun büyük bir turna olduğunu düşündü. Ancak süren mücadele sırasında balığın yayın balığı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 15 dakika süren mücadelenin ardından kıyıya çıkarılan yayın balığının 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Dev yayın balığı, bölgede sportif balıkçılık yapanların da dikkatini çekti. Yaşadıkları heyecanı anlatan Ali Türkay ve Engin Sekmen, turna avı için geldiklerini ancak oltalarına yayın balığının takıldığını belirterek, "Nasip edene şükürler olsun. Oltası su dolu olan herkese rastgele" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk marketlerinde satılan yağda kanserojen madde tespit edildi! Tek tek toplatılıyor

Sofralardaki üründe büyük tehlike! Raflardan tek tek toplatılıyor
Efsane ismin son hali üzdü! Bastonla güçlükle yürüdü

Yıllar ona da acımadı!

Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi! İran'dan gemilere sert uyarı

Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi
Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırklareli'nde denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı

20 saniyelik dehşet! Kaskla bara dalıp üzerlerine kurşun yağdırdı
Kayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi

Gören telefona sarıldı! Vuruldu, tramvaya bindi
Arnavutköy'de dalga faciası: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu