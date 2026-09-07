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Erzincan'daki Via Ferrata Parkuru Adrenalin Tutkunlarını Ağırlıyor

Erzincan'daki Via Ferrata Parkuru Adrenalin Tutkunlarını Ağırlıyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara inşa edilen 517 basamaklı Via Ferrata parkuru, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. 2200 rakımda, 600 metre yükseklikteki parkur, 'Cennete Açılan Kapı' rampasına ulaşım sağlıyor. Son iki yılda Almanya, ABD, Şili, Meksika, İtalya, Avustralya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen maceraseverler, zorlu tırmanışın ardından eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan ve 517 demir basamaktan oluşan demir yol (Via Ferrata) parkuru, tırmanış yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

İlçenin batısındaki kayalıkların üstünden yarasa atlayışlarının (wingsuit) gerçekleştirildiği "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için oluşturulan demir yol parkuru, yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor.

2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine oluşturulan parkur, 517 demir basamaktan oluşuyor.

Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.

Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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