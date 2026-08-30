Haberler

Samsun ve Sinop'ta Rekor Yağış: En Yüksek 5 Ölçüm Bu İllerde

Samsun ve Sinop'ta Rekor Yağış: En Yüksek 5 Ölçüm Bu İllerde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları Samsun ve Sinop'ta ölçüldü. Samsun'un Çarşamba ilçesi 112,9 kilogram ile ilk sırada yer alırken, onu Çakmak Barajı ve Sinop'un Erfelek ilçesi takip etti. En yüksek 5 yağış ölçümünün tamamı bu iki ildeki istasyonlarda kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ölçülen yağış miktarlarında Samsun ve Sinop'taki istasyonlar ilk sıralarda yer aldı. En yüksek yağış miktarı 112,9 kilo ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde ölçüldü.

MGM'nin yağış ölçüm verilerine göre Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları arasında ilk sırada Samsun'un Çarşamba ilçesi yer aldı. Çarşamba'daki ölçüm istasyonunda metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü.

Listenin ikinci sırasında yine Çarşamba ilçesindeki Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı istasyonu bulundu. Burada metrekareye 107,7 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış miktarında üçüncü sırayı ise Sinop'un Erfelek ilçesi aldı. Erfelek'te metrekareye 86,4 kilogram yağış kaydedildi. Sinop Merkez'deki Sinop Havalimanı istasyonunda 66,4 kilogram, kent merkezindeki diğer ölçüm noktasında ise 50 kilogram yağış ölçüldü.

Böylece Türkiye genelindeki en yüksek 5 yağış ölçümünün tamamı Samsun ve Sinop'taki meteoroloji istasyonlarında gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Cem Yılmaz yoğun bakımda! Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakımdaki Cem Yılmaz'dan haber var! Doktorunun sözleri korkuttu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı
Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

Hem izinsiz çekti hem bıçakladı! Suç dosyası da kabarık
Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Trio ekibi son noktayı koydu

Penaltı var mı? Son noktayı koydular
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, kendi yaşamına son verdi

Tartıştığı kadını öldürüp kaçtı, sonra kendi yaşamına son verdi
Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Transfer bombasını patlattı
4 şutta 2 gol! Rizespor'dan Gaziantep'te kritik galibiyet

4 şut çekip 2 gol attılar ve kazandılar! Süper Lig'de ilginç maç