Samsun ve Sinop'ta Rekor Yağış: En Yüksek 5 Ölçüm Bu İllerde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından ölçülen yağış miktarlarında Samsun ve Sinop'taki istasyonlar ilk sıralarda yer aldı. En yüksek yağış miktarı 112,9 kilo ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde ölçüldü.

MGM'nin yağış ölçüm verilerine göre Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarları arasında ilk sırada Samsun'un Çarşamba ilçesi yer aldı. Çarşamba'daki ölçüm istasyonunda metrekareye 112,9 kilogram yağış düştü.

Listenin ikinci sırasında yine Çarşamba ilçesindeki Samsun'un içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı istasyonu bulundu. Burada metrekareye 107,7 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış miktarında üçüncü sırayı ise Sinop'un Erfelek ilçesi aldı. Erfelek'te metrekareye 86,4 kilogram yağış kaydedildi. Sinop Merkez'deki Sinop Havalimanı istasyonunda 66,4 kilogram, kent merkezindeki diğer ölçüm noktasında ise 50 kilogram yağış ölçüldü.

Böylece Türkiye genelindeki en yüksek 5 yağış ölçümünün tamamı Samsun ve Sinop'taki meteoroloji istasyonlarında gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı