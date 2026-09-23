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Tunceli Pülümür'de bir vatandaş, anne ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi

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Tunceli Pülümür'de bir vatandaş, anne ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde araçla seyreden bir vatandaş, yol kenarındaki anne ayı ve üç yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Doğal yaşam alanlarında görüntülenen anne ayı ve yavruları daha sonra gözden kayboldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde seyir halindeki bir vatandaş, yol kenarında bulunan anne ayı ve üç yavrusunu görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre, Ali Hıdır Çelik aracıyla yolda ilerlediği sırada yol kenarında anne ayı ve üç yavrusunu fark etti. Çelik, cep telefonu kamerasıyla anne ayı ve yavruları görüntüledi

Doğal yaşam alanlarında görüntülenen anne ayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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