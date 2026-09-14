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Tunceli’de ayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi

Tunceli’de ayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayılar, ilçe merkezine yakın bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayılar, ilçe merkezine yakın bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

Aracıyla seyir halinde olan Sezer Aksöyek, yol kenarında yiyecek arayan ayıları fark etti. Aksöyek, cep telefonu kamerasıyla ayıların görüntülerini kaydetti.

Bir süre bölgede yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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