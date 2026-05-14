Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir anne ayı, yavrularını emzirdikten sonra mağarada uyudu. O anlar kameralara yansıdı.

Tunceli, zengin tabiatı ve yaban hayatını ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Pülümür ilçesinde doğada görüntülenen anne ayı ve yavruları ilgi çekti. Bir süre yavrularıyla birlikte dolaşan anne ayı, daha sonra bir mağaraya girerek yavrularını emzirdi. Anne ve yavruları ardından mağarada uyudu. O anlar kameralara yansıdı.

O anlara tanık olanlardan Mehmet Kadir Koç, "Trabzon'dan geldim ve yaklaşık iki aydır Pülümür'de bulunuyorum. Pülümür doğasıyla, insanlarıyla, yaşamıyla gerçekten harika bir yer. Bulunduğumuz konumda doğanın bize sunmuş olduğu güzelliklerden biri yavrularıyla ayımız. Yine dağ keçilerimiz, vaşaklarımız bunları her an görüntüleyebiliyoruz. İnsanlar başka coğrafyalarda bunlar için bayağı çaba sarf ederken biz istediğimiz an ve yerde bunları görebiliyoruz. Doğa olarak gerçekten çok güzel bir ortamı var. Şu anda bir anne ayı ve yavrularının görüntüsünü alıyoruz. Kendisi yavrularını emzirdi, yuvalarına çekildi ve uyuyorlar. Böyle şeyleri insanlar televizyonlardaki büyük kanallarda büyük ekiplerle çalışarak yakalamaya çalışıyorlar ama biz burada her an çekebiliyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesini istiyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı