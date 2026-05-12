Bulgaristan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bulgaristan'ın Tryavna şehrinde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, pek çok aracın hasar görmesine ve caddelerin beyaza bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar dolu taneleri karşısında şaşkınlık yaşarken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bulgaristan'ın Tryavna şehrinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara zarar verdi.

Tryavna şehrinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri vatandaşları şaşırtırken, park halinde bulunan çok sayıda aracın camları kırıldı, araç kaportalarında ise derin göçükler oluştu. Dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDeniz Armağan Tosun:

geçen sene kayseri'de benzer bişey yaşamıştık, arabaları camları kırılmıştı, sigortacılarla uğraş bitti, bu hava olayları artık çok zararlı hale geldi.

Haber YorumlarıFatih Kızılırmak:

Vay be ceviz büyüklüğü dedi, gerçekten çok büyük demek. Neyse bu arada Bulgaristan'daki dolar kurunu bilen var mı, merak ettim de.

Haber YorumlarıCüneyt Gül:

Böyle felaketler arttıkça sigorta primlerinin de fırladığını görmek bizi çok endişelendiriyor ya!!!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

