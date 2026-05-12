Bulgaristan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Bulgaristan'ın Tryavna şehrinde meydana gelen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, pek çok aracın hasar görmesine ve caddelerin beyaza bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar dolu taneleri karşısında şaşkınlık yaşarken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Bulgaristan'ın Tryavna şehrinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara zarar verdi.
Tryavna şehrinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri vatandaşları şaşırtırken, park halinde bulunan çok sayıda aracın camları kırıldı, araç kaportalarında ise derin göçükler oluştu. Dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - SOFYA