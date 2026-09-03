Topuk Yaylası Göleti'ne 25 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Göleti'nde, su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla balıklandırma faaliyeti gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisleri'nden temin edilen 25 bin adet sazan yavrusu Topuk Yaylası Göleti'ne bırakıldı. Gerçekleştirilen balıklandırma programına Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Gürel, şube müdürleri ve İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Etkinlikte sazan yavruları katılımcılar tarafından göletle buluşturulurken, programa katılan çocuklar da balıklandırma çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Çocukların sürece dahil edilmesiyle su kaynaklarının korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması da amaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, gerçekleştirilen çalışmaların doğal su kaynaklarındaki balık varlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, balıklandırma faaliyetlerinin sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sunduğunu ifade etti.

Topuk Yaylası Göleti'nde gerçekleştirilen çalışma ile su ürünleri varlığının artırılması, mevcut balık popülasyonunun desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı