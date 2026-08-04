Tomarza Kavşağı Projesi'nde Son Durum: 15 Günde Bağlantı Yolu, 1 Ayda Kavşak Tamamlanacak

Kayseri- Malatya kara yolu üzerinde yapımı süren Tomarza Kavşağı Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tomarza- Malatya bağlantı yolunun Kayseri- Malatya istikametindeki bölümünün yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Karayolları ekiplerinin yoğun mesai harcadığı projede, kavşağın tüm imalatlarının ise bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Tamamlandığında Tomarza ilçe merkezine giriş ve çıkışlarda ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek olan kavşak, özellikle Kayseri ve Malatya yönünde seyahat eden sürücüler için önemli bir kolaylık sağlayacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde Tomarza Kavşağı'nın gelecek ay içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı