Giresun'da sağanak yolu kapattı

Giresun'da şiddetli yağışlar nedeniyle taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Torul kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Giresun'da etkili olan aşırı yağışlar ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış sırasında taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Doğankent kara yolu, güvenlik amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolu kapatan taşlar ve dalların temizlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanacak olan vatandaşların ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı