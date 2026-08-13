Haberler

Giresun'da sağanak yolu kapattı

Giresun'da sağanak yolu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle Tirebolu-Torul kara yoluna taş ve ağaç dalları düştü, yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ekipler temizlik çalışması başlattı, sürücülere uyarılara uymaları çağrısı yapıldı.

Giresun'da şiddetli yağışlar nedeniyle taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Torul kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Giresun'da etkili olan aşırı yağışlar ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış sırasında taş ve ağaç dallarının düştüğü Tirebolu-Doğankent kara yolu, güvenlik amacıyla çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolu kapatan taşlar ve dalların temizlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanacak olan vatandaşların ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi

85 yaşındaki sapıktan erkek çocuklarına iğrenç hareket
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi

Beşiktaş'a Avrupa'da yan bakılmıyor
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Başsavcılık tekme tokat dövülen CHP'li vekil hakkında harekete geçti
Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu