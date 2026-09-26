Haberler

Tekirdağ Süleymanpaşa'da zabıta, çevreyi kirletenleri tespit edip çöpünü temizletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da zabıta, çevreyi kirletenleri tespit edip çöpünü temizletti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirletenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde çevreyi kirletenlerin çöpleri temizletildi, kurallara uymayanlara idari işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirleten kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yere sigara izmariti atan, çekirdek kabuklarını bırakan, çevreyi kirleten ve parklara zarar veren kişiler tespit edildi. Çevreyi kirleten vatandaşlara attıkları çöpler temizletilirken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları ortak kullanım alanlarının temizliğine ve korunmasına yönelik kurallara uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerin park, bahçe ve mesire alanlarında devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf: Karşı gemide babası vardı

Okyanusun ortasında inanılmaz tesadüf
Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Şimşek'e istifa çağrısı: Siyasal iktidar fon yolsuzluğunu biliyordu

Mehmet Şimşek'e 'Görevini bırakacaksın' dedi! Gizli yazı iddiası
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Tüyleri diken diken eden görüntü!

Türkiye Basın Federasyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etti

Türkiye Basın Federasyonu'ndan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto