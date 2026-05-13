Tekirdağ'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde saat 23.15 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyarılarının ardından gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kısa sürede kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte zaman zaman yavaşlamalar yaşandı. Sürücüler, oluşan su birikintileri nedeniyle araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde hava sıcaklığının yaklaşık 17 derece olduğu öğrenildi. Yağmurla birlikte kentte serin hava hakim olurken, rüzgarın da zaman zaman etkisini artırdığı görüldü.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınları ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre yağışların ilerleyen saatlerde de aralıklarla devam edebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı