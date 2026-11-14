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Tekirdağ'da sağanakla sıcaklık 25 dereceden 13'e düştü, hissedilen 11 oldu

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Tekirdağ'da sağanakla sıcaklık 25 dereceden 13'e düştü, hissedilen 11 oldu Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da sağanakla sıcaklık 25 dereceden 13'e düştü, hissedilen 11 oldu
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Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı yağışla 13 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 11 dereceye geriledi; vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Tekirdağ'da gün içerisinde etkili olan lodosun ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı, yağışla birlikte 13 dereceye kadar gerilerken hissedilen sıcaklık 11 derece olarak kaydedildi. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Tekirdağ'da gün boyunca etkisini sürdüren lodosun ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gün içerisinde 25 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, yağışla birlikte 13 dereceye kadar geriledi. Hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kentte, vatandaşlar ani hava değişimiyle birlikte zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken bazıları ise yağışın hafiflemesini bekledi.

Emekli devlet memuru Ferit Gökçe, Tekirdağ'da lodosun ardından genellikle yağış görüldüğünü belirterek, "Genellikle lodostan sonra yağmur olur. Tekirdağ'da deniz kenarında deniz taşar gibi olur. İskeleye, iş yerlerine ve caddeye su basar" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartlarına ilişkin yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ'da etkili olan yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sıcaklık düşüşü ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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