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Tekirdağ'da dökülen yapraklar caddeleri renklendirip çocuklara oyun alanı oldu

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Tekirdağ'da dökülen yapraklar caddeleri renklendirip çocuklara oyun alanı oldu
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Tekirdağ'da sonbaharın son ayında dökülen sarı, kahverengi ve kızıl yapraklar cadde ve sokaklarda birikerek kente sonbahar manzarası kazandırdı. Çorlu'da yürüyüş güzergahlarını kaplayan yapraklar yayalara zor anlar yaşatırken, 4 yaşındaki bir çocuk için oyun alanına dönüştü.

Tekirdağ'da sonbahar mevsiminin son ayında ağaçlardan dökülen hazan yaprakları, cadde ve sokakları renklendirdi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ve Çorlu ve ilçelerinde sonbaharla birlikte ağaçlardan dökülen sarı, kahverengi ve kızıl hazan yaprakları, cadde, sokak, kaldırım, yol kenarları ve yeşil alanlarda birikerek sonbaharın kendine özgü manzarasını ortaya çıkardı. Kaldırımlarda işyerleri önünde biriken yapraklar esnaf ve yayalara zaman zaman zor anlar yaşatırken, çocuklar için ise eğlenceli bir oyun alanına dönüştü. Çorlu'da 4 yaşındaki Miraç Yılmaz'ın dökülen yapraklarla oynadığı neşeli anları, çevredeki vatandaşların yüzünü güldürdü.

Çorlu'da etkili olan sonbahar havasıyla birlikte ağaçlardan dökülen yapraklar, bazı noktalarda kaldırımları ve yürüyüş güzergahlarını kapladı. Rüzgarla birlikte bir o yana bir bu yana savrulan yapraklar, yürüyüş yapan vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatırken, çocuklar için ise adeta doğal bir oyun alanına dönüştü.

İlçenin işlek noktalarından Salih Omurtak Caddesi üzerinde biriken yaprakları gören 4 yaşındaki Miraç Yılmaz, kendisini renkli yaprakların arasına bırakarak doyasıya eğlendi. Yerdeki yaprakları elleriyle karıştıran, üzerlerine basarak oynayan ve sonbaharın sunduğu doğal güzelliğin tadını çıkaran minik Miraç, çevrede renkli ve tebessüm ettiren görüntüler oluşturdu.

Miraç'ın yapraklarla oynadığı anlara tanıklık eden çevredeki vatandaşlardan Vahap Sönmez, küçük çocuğun neşeli anlarını gülümseyerek izledi. Sönmez, sonbaharın gelmesiyle ağaçlardan dökülen yaprakların çocuklar için de eğlenceye dönüştüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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