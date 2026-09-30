Tekirdağ'da balıkçı tekneleri kestane karası fırtınası nedeniyle denize açılamıyor

Tekirdağ'da etkili olan ve balıkçıların 'kestane karası' olarak adlandırdığı fırtına, denizdeki olumsuz şartlar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılmasını engelledi. Liman ve barınaklarda bekleyen balıkçılar, fırtınayı ağ ve ekipmanlarının bakımını yaparak geçiriyor.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kentte balıkçılar, güvenlik gerekçesiyle denize açılamazken tekneler liman ve barınaklarda bekletiliyor. Balıkçılar bir yandan hava şartlarının düzelmesini beklerken, diğer yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerinde bulunan ağ ve diğer ekipmanların bakım ve onarımını yaparak zaman geçiriyor. Balıkçıların 'kestane karası' dediği fırtınanın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı