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Tatvan’da işletmelere müzik yayın izni ve gürültü denetimleri toplantısı düzenlendi

Tatvan’da işletmelere müzik yayın izni ve gürültü denetimleri toplantısı düzenlendi
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Bitlis’te çevresel gürültünün azaltılması ve insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, müzik yayını yapan işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitlis'te çevresel gürültünün azaltılması ve insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, müzik yayını yapan işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda, Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yavuz Dağdağan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, çevresel gürültünün azaltılmasına yönelik alınan tedbirler, il genelinde başlatılan denetimler ile müzik yayını yapan işletmelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler ele alındı.

Toplantıda, canlı müzik, banttan veya farklı ses kaynakları kullanılarak müzik yayını yapan işletmelerin, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurarak "Müzik Yayın İzni" almalarının yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, il genelinde yürütülen denetimlerin devam edeceğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket etmelerinin hem çevresel gürültünün önlenmesi hem de idari yaptırımlarla karşılaşılmaması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve izin sürecine ilişkin teknik bilgilendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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