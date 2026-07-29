Tarım ve Orman Bakanlığı: "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor."
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit- Altınoluk, Balıkesir Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı