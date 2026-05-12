Sel suları iki ilçeyi birbirine bağlayan yolda ulaşımı aksattı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle, Karaçay köyündeki Kızılın deresi taştı. Dereden yola taşan su ve çamur sebebiyle Sungurlu ilçesiyle Çankırı'nın Kızılırmak ilçesini birbirine bağlayan yolda ulaşım aksadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolun ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Köy sakinleri de traktörleriyle yolda temizlik çalışması yaptı. - ÇORUM

