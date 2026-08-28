Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Soma'daki Yangın Önleme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Manisa'da orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Soma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki üretim ve biyokütle azaltma çalışmalarını yerinde inceledi. Yılmaz, çalışmaların ormancılık tekniğine uygun yürütülmesi ve yangın tedbirlerinin eksiksiz uygulanması talimatını verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Soma Orman İşletme Müdürlüğünde yürütülen çalışmaları sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz'ın incelemeleri kapsamında Cenkyeri Orman Deposu, YARDOP Proje Sahası ile Göktepe ve Işıklar Orman İşletme Şefliklerinde yürütülen üretim ve biyokütle azaltma çalışmaları değerlendirildi.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi açısından önem taşıyan biyokütle azaltma çalışmalarının yanı sıra üretim faaliyetlerinin de ele alındığı incelemelerde, sahadaki çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi.

Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, çalışmaların ormancılık tekniğine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin eksiksiz uygulanması konusunda personele talimat verdi.

Yılmaz, özellikle yangın riski bulunan alanlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı