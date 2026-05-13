Munzur eteklerindeki Sohmarik Yaylası mest ediyor

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yüksek rakımda yer alan yayla, rengarenk çiçekleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözdesi oldu.

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal alanlarıyla öne çıkan Erzincan'da, son dönemde Sohmarik Yaylası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 rakımda yer alan yayla, özellikle ilkbahar aylarında rengarenk çiçekleri, yüksek kesimlerde erimeyen karları, dereleri ve doğal yaşamıyla dikkat çekiyor.

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medya üzerinden görüntülerini görerek bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverler, yaylada doğa yürüyüşü ve kamp yapma imkanı buluyor.

Fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla öne çıkıyor.

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri de yaşamını sürdürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMeltem Tuncay:

sohmarik yaylası gerçekten çok güzel gözüküyor, erzincan'ın bu kadar ışıl ışıl bir doğası var da biz haberi bugün mi öğreniyoruz. belgesel çekenlerin ilgisini çekmesi çok mantıklı, kesinlikle destekliyorum.

Haber YorumlarıVeysel Turan:

şu kadınlar hep sosyal medyada fotoğraf çekmek için dağlara fırıl fırıl koşuyorlar, başında örtüsü yok mu? doğaya saygı göstersinler ama yok yahu.

Haber YorumlarıEmre Özcan:

acaba bu yaylaya giderken yerli rehber tutsam mı yoksa direkt mi gitsem, biri bilgi verebilir mi perde arkasında neler döndüğü hakkında?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

